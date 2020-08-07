Колледж в Карелии направит почти 16 млн рублей на создание доступной среды для обучения

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Петрозаводский педагогический колледж получил федеральную субсидию более 15,8 млн рублей по государственной программе "Доступная среда" на совершенствование условий образования для маломобильных людей в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования Карелии.

"Федеральная субсидия на реализацию мероприятий программы "Доступная среда", обеспечивающих деятельность базовой организации по поддержке региональной системы инклюзивного профессионального образования, составила 15 843 400 рублей", - сообщили в ведомстве.

В учреждении работают со студентами с ограниченными возможностями здоровья уже на протяжении более пяти лет. Специальные программы разработаны для людей с нарушением зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата. Как отметили в региональном ведомстве, субсидия пойдет на оборудование новых пандусов, лифтов и нанесение разметки, компьютерное и реабилитационное оборудование, в том числе для обучения вождению автомобиля, а также на повышение квалификации педагогов, закупку и разработку образовательных ресурсов. Впервые у колледжа появится автобус, оборудованный для маломобильных людей.

Новое оборудование будут также предоставлять во временное пользование тем, кто в нем нуждается. Специалисты образовательного учреждения готовы консультировать коллег по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и проводят мониторинг и сопровождение всех учащихся в средних профессиональных учреждениях.