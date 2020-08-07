На Ставрополье направили около полумиллиарда рублей на подготовку школ в период пандемии

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направили около полумиллиарда рублей на закупку для школ обеззараживающего оборудования и организацию тестирования на коронавирус. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Мы направили около полумиллиарда рублей для того, чтобы быть уверенными, что дети во всех школах будут защищены. Средства выделены для организации тестирования, обеззараживания воздуха в помещениях, дезинфекционной обработки и так далее. И мы на этом не будем останавливаться, а продолжим постоянно контролировать ситуацию в учебных заведениях", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

По поручению главы региона, подготовка школ к началу нового учебного года в крае должна завершиться к 20 августа. В крае насчитывается порядка 1,7 тыс. школ, в которых учатся около 300 тыс. учеников. Ранее губернатор Ставрополья отмечал, что учебный год в крае должен начаться в обычном режиме.

В правительстве края журналистам сообщали, что краевой бюджет возьмет на себя расходы по оснащению школ оборудованием для очистки воздуха и бесконтактной термометрии. Глава Ставрополья поручил провести процедуры по закупке и поставке оборудования в сжатые сроки.