В КЧР реконструируют построенный больше 45 лет назад кинотеатр курортного города Теберды

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2021 намерены начать реконструкцию кинотеатра "Кавказ" в городе-курорте Теберде, который был построен в 1974 году и долгое время не работал. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Имеющийся в городе-курорте кинотеатр "Кавказ", по словам начальника отдела культуры администрации Карачаевского городского округа, долгое время не функционировал и нуждается в реконструкции. Начать ремонтные работы планируют уже в 2021 году, для чего сейчас готовится вся необходимая документация", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что также планируется создать новый кинозал в городе Карачаевске. Он будет открыт на базе Центра культурного развития имени Кайсына Кулиева. На данный момент проводится работа по включению объекта в программу оснащения необходимым оборудованием.