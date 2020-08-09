Видеоуроки, мультфильмы и онлайн-разговорники. Как сохраняют языки народов Арктики

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Арктический многоязычный портал, мультфильмы по энецкой и ненецкой сказкам, видеоролики о древней культуре юкагиров разрабатывают эксперты для сохранения исчезающих языков малочисленных народов Севера и Арктики. В Международный день коренных народов мира, который празднуется 9 августа, эксперты рассказали ТАСС о своих инициативах по сохранению северных языков.

В Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года государственная поддержка и защита культуры и языков народов России отнесена к числу основных принципов государственной национальной политики.

По данным Атласа языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, изданного ЮНЕСКО в 2010 году, из более чем 7 тыс. имеющихся языков около 2,5 тыс. находятся под угрозой исчезновения. В России 193 национальности, используются 277 языков и диалектов. Только в российской системе образования функционирует более 100 языков, на 24 языках ведется обучение детей, 81 язык изучают в качестве предмета и факультативно.

На пороге этнического кризиса

Коренные малочисленные народы Севера и Арктики как никто испытывают на себе вызовы современного общества: углубляющиеся процессы глобализации, техногенные процессы, активное промышленное освоение их исконной среды обитания оказывают разрушительное воздействие на традиционный образ жизни, считает доктор педагогических наук, заведующий Международной кафедры ЮНЕСКО "Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата" Северо-Восточного федерального университета Анатолий Жожиков.

"Бурные процессы глобализации и промышленного освоения Севера привели к тому, что эти народы, оказались на пороге этнического кризиса, который грозит потерей единства этнических признаков, в том числе языка. Все это значительно ускоряет темпы вымирания языков и катастрофическое уменьшение количества носителей языков народов Севера и Арктики, и постепенную утрату их самобытного культурного наследия. Для устранения этих тенденций, необходимо принимать неотложные меры для сохранения и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера", - отметил Жожиков.

Северо-Восточный федеральный университет с 2011 года разрабатывает Арктический многоязычный портал - arctic-megapedia.ru, на котором уже частично представлены коренные малочисленные народы Дальнего Востока: юкагиры, эвены, эвенки, долганы, чукчи, нанайцы, негитальцы, удэгейцы, коряки и другие.

"В планах - представить на портале порядка 70 языков народов Арктики не только из России, но и зарубежных стран. Для этого мы подали несколько заявок на финансирование со стороны Арктического Совета. На сайте будут представлены онлайн-разговорники и видеоуроки", - рассказал Жожиков.

Поддержка общин

Доцент Северо-Восточного федерального университета Элида Атласова планирует реализовать проект "Ожившие рисунки древних юкагиров", который выиграл грант главы Якутии. "Проект раскрывает культуру рисунков на бересте, которая существовала у юкагиров. Рисуночным письмом пользовались женщины для своих любовных посланий. Существовало и мужское письмо - им пользовались, чтобы сохранить маршруты перекочевок, изображали отдельные моменты охоты и рыболовства", - рассказала Атласова.

До конца 2020 года организаторы будут работать со школьниками 5-11 классов Андрюшкинской школы в Нижнеколымском районе Якутии. Организаторы вместе с 15 участниками проекта планируют снять 15 видеороликов о жизни и культуре юкагиров. "Школьники нанесут традиционным способом изображение, а затем будут сделаны ролики на двух языках - юкагирском и русском. Их можно будет увидеть в интернете, что познакомит широкую публику с необычной юкагирской традицией", - отметила эксперт.

В 2016 году Атласова решила создать кочевую родовую общину коренных малочисленных народов Севера юкагиров "Кэйгур". "Создание рабочих мест - сокращение уровня бедности, нормальное функционирование удаленных поселков, создаются перспективы для молодежи", - сказала она, добавив, что община зарабатывает, изготавливая национальную одежду.

Инициативы ПОРА

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) оказывает грантовую поддержку инициативам, которые позволяют сохранить языки малочисленных народов Севера. Так, благодаря выделению средств на разработку оригинал-макета учебника "Долганский букварь. 1 класс" 1 сентября этого года юные долгане, проживающие на Таймыре, смогут приступить к изучению своего родного языка по совершенно новому, современному букварю.

ПОРА - общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.

"Мы также стараемся перевести культурное наследие коренных малочисленных народов Севера в цифровой формат, чтобы говорить на языке детей и подростков, использовать привычные им каналы. В частности, мы поддержали создание мультфильмов по энецкой и ненецкой сказкам. Также у нас есть стриминговые проекты: в прямом эфире соцсетей люди из разных регионов Севера читают народные сказки, учат играть в традиционные игры и готовить национальные блюда. Во время режима самоизоляции мы создали особый ресурс с таким контентом, который пользовался большой популярностью у аудитории: poravsedoma.ru", - рассказал генеральный директор проектного офиса Александр Стоцкий.

Кроме того, Проектный офис развития Арктики поддерживает целый ряд издательских проектов, которые направлены на сохранение редких и исчезающих языков арктических и субарктических регионов России. Это, в частности, учебники для начальной школы на энецком, саамском, долганском и еще более чем десяти языках, которые находятся в процессе подготовки к государственной экспертизе для включения в Федеральный перечень учебников.