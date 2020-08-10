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В Дагестане выделят автобус для учеников школы, закрытой из-за нарушений

Региональный Роспотребнадзор приостановил работу школа №49 в Махачкале из-за многочисленных нарушений и отсутствия лицензии на образовательную деятельность

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана решили выделить автобус для доставки учащихся школы №49 в Махачкале, закрытой из-за нарушений, в другие учебные заведения города, решение принято после многочисленных обращений родителей, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Вице-премьер - министр образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова распорядилась выделить школьный автобус для организации в подвоза учащихся СОШ №49 города Махачкалы, деятельность которой приостановлена по решению управления Роспотребнадзора по РД из-за многочисленных нарушений и отсутствия лицензии на образовательную деятельность", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, решение о переводе учащихся школы №49 в другие общеобразовательные организации города вызвало волну протестов у родителей школьников.

"В адрес Минобрнауки РД поступило множество обращений, родители переживают, что детям придется далеко добираться, идти пешком и при этом пересекать железнодорожное полотно. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность детей", - отметили в министерстве.

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