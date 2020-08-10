В Чечне индекс промпроизводства в I полугодии вырос на 8% к аналогичному периоду 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 10 августа. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Чечне по итогам шести месяцев 2020 года вырос почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике.

"Индекс промышленного производства в июне 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 112,1%, в январе - июне 2020 года - 107,9%", - говорится в сообщении. Согласно статистике, в республике выросла добыча полезных ископаемых на 4,7%. А наибольший рост индексов производства в июне 2020 года по отношению к июню прошлого года зафиксирован по видам экономической деятельности "Производство текстильных изделий " и "Производство прочей неметаллической минеральной продукции", что составило 111,9% и 109,6%.

Увеличилось в республике и производство пищевых продуктов. Так, рост составил 5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. При этом уменьшилось производство бумаги, бумажных изделий и мебели.

Ранее сообщалось, что объем промышленного производства в Чечне по итогам пяти месяцев 2020 года вырос почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщалось в частности, что в регионе увеличилось производство пищевых продуктов. В январе - мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 7,4%.

В пресс-службе Минэкономразвития региона сообщали, что по итогам 2020 года планируется нарастить темпы роста промышленного производства, в том числе за счет эксплуатации предприятий технопарка "Казбек", работы Аргунского сахарного завода, а также вывода на проектную мощность Грозненской ТЭС и АО "Чеченцемент". Как отмечалось, ожидаемый индекс промышленного производства в 2020 году, по оценке Минэкономтерразвития Чечни, составит 102,2%.