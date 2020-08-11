Выставка кукол детей императора Николая II откроется в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Пушкинская галерея, которая является одной из достопримечательностей Железноводска, представит выставку уникальных кукол детей императора Николая II, сообщил во вторник губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Одна из главных достопримечательностей курортного Железноводска - Пушкинская галерея - готовится к открытию. В позапрошлом году галерея была полностью отреставрирована. В этом из-за пандемии была вынужденно закрыта для посетителей. Но скоро возможность попасть в этот храм искусства снова появится", - написал Владимиров в "Инстаграме".

По его словам, перед открытием залы Пушкинской галереи будут тщательно продезинфицированы.

"Уже известно, что творческий сезон в галерее начнется с выставки уникальных кукол детей императора Николая II, которые привезет в Железноводск руководитель международного объединения авторов кукол Светлана Пчельникова. Она лично занималась реставрацией кукол, и результаты этой кропотливой работы можно будет оценить уже в августе. Сейчас выставка находится в Ростове, и ждет отправки в Железноводск", - сообщил глава региона.

В пресс-службе городской администрации Железноводска ТАСС сообщили, что точная дата открытия галереи пока неизвестно. "Галерея откроется в августе. Будет представлена выставка, которая еще ни разу не выставлялась на Северном Кавказе", - отметил собеседник агентства.

Пушкинская галерея в Железноводске была собрана из стальных конструкций и витражей в 1901 году одновременно с Лермонтовской галереей в Пятигорске. Открытие курзала в Железноводске состоялось в 1902 году и совпало с 65-летием со дня смерти Пушкина. На сцене Пушкинской галереи играли Комиссаржевская, Ходотов, Дальский и другие актеры начала прошлого века. В 2017 году Пушкинскую галерею капитально отреставрировали. В галерее имеется три зала - концертный, выставочный и витражный.