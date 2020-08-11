Ростовский аэропорт изменил схему обслуживания пассажиров после запуска рейсов в Турцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Ростовский аэропорт Платов изменил схему обслуживания пассажиров после запуска регулярного сообщения с городами Турции. В частности, увеличилось количество стоек регистрации пассажиров на международные рейсы, сообщили во вторник в пресс-службе аэропорта.

"В международном аэропорту Платов в связи со стартом активной полетной программы на турецкие курорты изменена схема обслуживания пассажиров в терминале. Для удобства гостей аэропорта, вылетающих за рубеж, увеличилось число стоек регистрации на международных рейсах. Пассажиры, путешествующие за границу, могут зарегистрироваться и сдать багаж на стойках 1-22, для пассажиров внутренних рейсов доступны стойки 23-32", - говорится в сообщении.

Кроме того, с учетом ожидаемого увеличения пассажиропотока в пиковые часы работы аэропорта открыли дополнительный вход в аэровокзал. "Все перечисленные меры направлены на то, чтобы пассажиры аэропорта, вылетающие за рубеж через Ростов-на-Дону, могли быстро и с комфортом пройти необходимые предполетные процедуры", - отметили в пресс-службе.

В понедельник в международном аэропорту Платов (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") возобновились регулярные и чартерные рейсы на популярные турецкие курорты Анталью и Бодрум. Ежедневно из Платова запланировали к выполнению до 13 рейсов, их будут выполнять четыре авиаперевозчика. Кроме того, с 3 августа из Платова выполняются рейсы в Стамбул.