Житель Приамурья на окраине села развивает Дальневосточный аэрокосмический музей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Почти 70 га земли в Ивановском районе Амурской области, которые раньше засаживали картофелем, теперь используют по-другому. Здесь обустроены взлетно-посадочная полоса, авиапарк на десяток самолетов, предусмотрены рекреационная зона и место под искусственное озеро. О единственном на Дальнем Востоке аэрокосмическом музее его создатель и директор Владимир Косьяненко рассказал ТАСС в День Военно-воздушных сил (ВВС) России.

Что делать с самолетами?

Владимир Косьяненко вырос в семье военного летчика, поэтому если большинство советских детей играли с самолетиками, то для него самолеты были местом для игр. С детства он грезил пойти по стопам отца, однако полученная в десятом классе травма поставила крест на карьере летчика. С дефектом зрения юноша был вынужден поступить в гражданский вуз. Приблизиться к мечте Косьяненко смог только в 2008 году.

"Судьба меня свела с летчиками, у которых были самолеты, требующие ремонта. В то время бизнес-процессы развивались успешно, и мы решили вложиться в технику и восстановить ее до состояния летной годности. Но потом возник вопрос, что делать с этими самолетами. Когда затрачены деньги на ремонт, подготовлен экипаж, то самолет должен летать и приносить какие-то доходы, чтобы была возможность его содержать и ремонтировать", - рассказал Косьяненко.

Для большинства амурских предпринимателей расположение региона на границе с Китаем становится удачным подспорьем для стартапа. "На противоположном берегу Амура [в КНР] живут 1,3 млрд человек. Среди них многие с высоким доходом, многие хотят приехать в нашу страну, познакомиться с нашей культурой, жизнью, узнать что-то интересное. А в истории советской и российской авиации и космонавтики немало событий, людей, изобретений, которые не стыдно показать иностранцам. Так и возникла идея создания музея", - отметил собеседник агентства.

Первые экспонаты музея располагались на территории аэропорта Игнатьево в 17 км от Благовещенска. Но режимность этого объекта ограничивала его развитие. Место, которое смогло бы вместить авиапарк и взлетно-посадочную полосу длиной 700 м, нашлось в 40 км от Благовещенска - на окраине села Ивановка.

Вертолет везет самолет

Экспозиция под открытым небом, в которую вошли самолеты Як-40, Як-28Л, Як-52, Су-24, L-39 и Ан-2, две тренажерные кабины боевого вертолета Ми-24, несколько двигателей, видна с дороги, ведущей из Ивановки в соседнее село. Проезжая мимо музея, водители автомобилей снижают скорость, а то и вовсе сворачивают с дороги, чтобы оказаться поближе к железным птицам. Самолеты можно не только разглядеть вблизи, в них можно войти. При ясной погоде их двери открыты. Наш разговор с Владимиром Косьяненко состоялся в салоне самолета Як-40.

"Самолет принадлежал благовещенскому авиаотряду, затем он эксплуатировался на внутренних линиях местной авиакомпании до ее ликвидации. После того, как мы его приобрели, он долго стоял в аэропорту Игнатьево, поскольку перевезти его мы не могли. Мало того, что крыло самолета цельное. Мы не смогли бы демонтировать и хвостовое оперение, чтобы провезти его через мост из Благовещенска. По габаритам он бы не прошел. Три года назад проработали идею доставить его с помощью вертолета, но осуществили замысел мы только в прошлом году", - рассказал Косьяненко.

Фотография с подписью "Вертолет везет самолет" облетела все местные СМИ и паблики в социальных сетях. Очевидцы сделали снимки того, как грузовой вертолет Ми-26 авиационно-спасательного центра МЧС транспортирует на стропах 10-тонный Як-40. Впечатляющий полет длился 30 минут. "Мы ждали, когда специалисты авиационно-спасательного центра МЧС, находящегося в Хабаровске, прилетят в Приамурье по государственным задачам. Иначе нам бы эта операция обошлась в четыре раза дороже - около 4 млн рублей", - пояснил директор музея.

В авиации хоть и не принято говорить "последний полет", но для этого Як-40 он был последним. "Сейчас он стоит в той конфигурации, когда можно заправить керосином, поставить аккумулятор и попытаться запустить. Но календарные сроки эксплуатации вышли [разработчик считает, что наступила усталость металла], и в небо он, конечно, не полетит", - заключил владелец самолета.

Легенды, ошибки и самолет по цене автомобиля

Есть в авиапарке Дальневосточного аэрокосмического музея и легендарный МиГ-25. Правда, находится он не в Амурской, а в Архангельской области. Истребитель-перехватчик приобрели девять лет назад через структуры Минобороны. Все это время новые владельцы прорабатывают возможность транспортировки махины. Наземным путем негабаритный 30-тонник доставить непросто, а в разобранном виде дорого.

"Самолет связан со многими яркими событиями в истории - от участия в арабо-израильских воинах до угона советским летчиком Виктором Беленко в Японию для изучения американскими учеными, в результате чего они поняли, насколько советские технологии опережают уровень их идей и достижений. Нас неоднократно просили продать самолет, мы могли бы неплохо заработать. Но эти деньги нас не интересуют, даже если будем сидеть на одной воде. Наступит время, когда мы его привезем", - рассказал Косьяненко еще об одном экспонате.

Еще пять бомбардировщиков вместо одного по ошибке приобрели через структуры Минобороны. Самолеты списывались в одно время. При оформлении госконтракта покупателя Косьяненко не так поняли, в итоге ему продали весь квинтет. "Оказалось, что переделка госконтракта - очень бюрократизированный процесс, мы решили оставить все без изменений", - пояснил Косьяненко, добавив, что все пять самолетов доставили с аэродрома Возжаевки в Амурской области в разобранном виде, на территории музея собрали только один из них.

Благодаря тому, что Косьяненко выкупил Як-28, который в качестве памятника стоял на территории авиаремонтного завода в амурском Белогорске, нескольким работникам этого предприятия выплатили долги по зарплате. Стоимость самолета тогда была равнозначна цене японской малолитражки - около 300 тыс. рублей. Но работы по его разборке, доставке и сборке обошлись в несколько раз дороже.

Не только самолеты

Гвоздем Дальневосточного аэрокосмического музея стали получасовые полеты на Ан-2 от Ивановки до автомобильного моста через реку Зею вдоль российско-китайской границы и обратно. Такие экскурсии особенно популярны у китайских и японских туристов. "В этом году из-за ситуации с коронавирусом сертификацию не проходили. Когда обстановка наладится, оформим документы и возобновим полеты", - сказал собеседник агентства.

Кроме самолетов Косьяненко есть, что еще показать. У него имеется большая коллекция тематических значков, юбилейных медалей с изображением космодромов Байконур, Плесецк, Свободный, Капустин Яр. Есть коллекция шевронов экспедиций международной космической станции, сувенирные монеты, отчеканенные амурским умельцем из обшивки ракеты. А для любителей экзотического меню в продаже есть питание для космонавтов в тюбиках.

"Раз у нас на территории нет помещения для музея, мы принимаем приглашения районных краеведческих музеев и выезжаем со своими экскурсиями к ним, рассказываем интересные факты об истории авиации и космонавтики, демонстрируем экспонаты, которые транспортабельны, предлагаем школьникам смастерить модель ракеты, предоставляя для этого необходимые материалы", - заключил Владимир Косьяненко.

В июне вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии. К тому же президент России Владимир Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. И теперь у аэрокосмического музея в Амурской области есть все шансы стать одной из наиболее привлекательных точек для путешественников по Дальнему Востоку.