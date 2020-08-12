На дорогах Кабардино-Балкарии с начала года появилось 50 новых светофоров

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Дорожники обустроили 50 пешеходных переходов и установили на них светофоры на дорогах Кабардино-Балкарии (КБР) с начала 2020 года. Ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В Кабардино-Балкарии благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" появились 50 новых светофоров типа Т.7. Это светофоры с системой импульсной индикации, они позволяют с большого расстояния идентифицировать пешеходный переход или перекресток и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения, своим миганием светофоры Т.7. предупреждают водителя о необходимости сбросить скорость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные системы эффективны и днем, и в ночное время суток. Специалисты считают, что применение подобных светофоров на региональных автодорогах с высокой интенсивностью движения транспорта позволяет минимизировать риски дорожно-транспортных происшествий.

Во всех районах республики обустроены пешеходные переходы около школьных и дошкольных учреждений комплексами автономных осветительных систем в соответствии с новыми национальными стандартами.

Всего на территории КБР устроено 50 пешеходных переходов, совмещающих искусственную дорожную неровность и светофоры с импульсной индикацией, до конца года планируется устройство еще 87 подобных пешеходных переходов.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.