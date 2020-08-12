Проект по организации сельхозярмарки с автомагазинов планируют запустить в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по организации сельскохозяйственных ярмарок с автоприлавков планируют запустить в следующем месяце в Махачкале. Об этом сообщается в среду на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

"В Махачкале планируется организовать пилотный проект нового уровня [сельскохозяйственных] ярмарок, который планируется запустить в сентябре. Для этого будет закуплено около 10 автоприлавков. Причем для тех сельхозпроизводителей, которые приобретут соответствующую технику через программу субсидирования Минсельхозпрода Дагестана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "прорабатывается возможность организации постоянного функционирования ярмарки на специально отведенной для этих целей территории".

Такая мера поддержки сельхозтоваропроизводителей в виде организации торговли с автомагазинов, как отмечается, была обсуждена на заседании регионального оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Дагестане в условиях распространения коронавирусной инфекции под руководством председателя правительства республики Артема Здунова.

"В этой связи Артем Здунов отметил, что с наступлением осени это направление поможет не только предпринимателям в сельхозсекторе, но и населению, так как цены там будут ниже рыночных", - сообщается на сайте ведомства.