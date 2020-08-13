Производство цемента в Карачаево-Черкессии увеличилось на 10% с начала года

ЧЕРКЕССК, 13 августа /ТАСС/. Крупнейший производитель цемента на Северном Кавказе - завод "Кавказцемент" в Карачаево-Черкессии (входит в холдинг "Евроцемент груп") - с января по июль 2020 году увеличил выпуск продукции 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на июль предприятие произвело 890,9 тыс. тонн, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Министерства промышленности и торговли КЧР.

"По итогам семи месяцев предприятие "Кавказцемент" (входит в холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп") увеличило объем выпускаемой продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% - до 890,9 тыс. тонн. Высокомарочные цементы предприятия востребованы у потребителей юга России. Так, отгрузка цемента ПЦ 500 Д0-Н увеличилась почти в четыре раза", - сообщили в пресс-службе.

Генеральный директор компании Николай Мурадов обратил внимание на то, что предприятие смогло обеспечить рост показателей несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.

"Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в регионе и в стране, "Кавказцемент" обеспечил стабильность производственных процессов и продемонстрировал рост показателей. Достижение высоких результатов стало возможным благодаря контролю качества продукции и системной работе, направленной на повышение эффективности на всех этапах производства, внедрение передовых технологий и качественное обслуживание оборудования предприятия", - сказал Мурадов, его цитирует пресс-служба.

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что стоимость проекта модернизации завода "Кавказцемент" в КЧР превысит 10 млрд рублей. Первый этап модернизации реализован в 2016 году, объем инвестиций составил порядка 500 млн рублей. Второй и третий этапы реализованы в 2019 году, они включали строительство отделения помола цемента по замкнутому циклу и реализацию на площадке завода проекта по внедрению малой генерации энергии. Ранее в руководстве "Евроцемент груп" сообщали, что "Кавказцемент" в 2020 году планирует увеличить выпуск продукции более чем на 70% - до 2,4 млн тонн.