Фельдшерско-акушерский пункт появился в высокогорном дагестанском селе Хосрех

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Первый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в высокогорном селе Хонох в Кулинском районе Дагестана по федеральной целевой программе (ФЦП) "Устойчивое развитие сельских территорий". Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Сегодня, 13 августа, в высокогорном селе Хосрех Кулинского района сдали в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках исполнения мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий. <…> Основной несущий каркас здания ФАПа выполнен с использованием технологии ЛСТК-конструкций), что позволило значительно сократить время возведения объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в населенном пункте ФАПа не было и при его строительстве "особое внимание было обращено на аспекты практичности и комфорта помещений для работы медицинского персонала и приема посетителей ". "Общая площадь здания составляет более 100 квадратных метров, предусмотрены смотровой, процедурный и акушерский кабинеты, имеется необходимое оборудование для оказания первичной медицинской помощи. Территория ФАПа огорожена, двор выложен тротуарной плиткой, к объекту подведены необходимые коммуникации", - сообщается в тексте.

По словам врио статс-секретаря - замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Магомеда Юсупова, фельдшерско-акушерский пункт является "важным объектом социальной инфраструктуры села, значительно упрощающий доступ жителей к качественной медпомощи".

"Аналогичные ФАПы, возведенные в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий", совсем недавно были сданы в эксплуатацию в высокогорных селах Гертма Казбековского района и Хонох Цумадинского района", - сказал на открытии ФАПа Юсупов, отметив, что в рамках данной подпрограммы "за последние годы в различных селах Дагестана введено в строй десятки объектов социальной инфраструктуры".

Ранее ТАСС сообщал, что в Дагестане в 2020 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется открыть более 40 модульных ФАПов.