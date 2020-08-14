Военные ученые технополиса "Эра" разработали биосенсор для диагностики вирусов в воздухе

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Ученые военного технобиполиса "Эра" в Анапе разработали биосенсор, позволяющий определить наличие в воздухе или воде таких инфекционных заболеваний, как чума, оспа, лихорадка Денге, которые являлись причинами эпидемий и пандемий в мире. На основании данных наработок в ближайшее время в иннограде приступят к разработке биосенсора, определяющего коронавирус, рассказал ТАСС оператор лаборатории нанотехнологий и наноматериалов Михаил Гусев.

"Ведется разработка биосенсора для диагностики вирусных частиц в воздухе и воде, наиболее известными среди них являются вирусы чумы, оспы, лихорадки Денге. Биосенсор является инновационным проектом, который не имеет аналогов в мире, время диагностирования занимает до 15 минут. Биосенсор применим для диагностики при биологических либо химических атаках и катастрофах. Имеющиеся наработки будут использоваться для разработки биосенсора, диагностирующего наличие коронавируса в воздушной среде", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что предстоит разработать устройство, которое будет иметь небольшие размеры и вес, чтобы его было удобно носить с собой. В биосенсоре применена технология взаимодействия антител и антигенов. При определении наличия вирусов в диагностируемой среде срабатывает цветовой индикатор. Быстрое время диагностики позволяет минимизировать возможность заражения человека, находящегося в инфицированной среде.

В технополисе "Эра" созданы научно-исследовательские лаборатории, которые оснащены передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования по 16 научным направлениям. Это робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, малые космические аппараты, морское, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение, оружие на новых физических принципах, технологии искусственного интеллекта и другие.