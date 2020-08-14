Власти Балтийска запретили посещение лесов после взрыва снаряда времен войны

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Власти города Балтийска в Калининградской области, где при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны пострадали двое детей, с пятницы ввели запрет на посещение лесов. Об этом сообщила в пятницу администрация Балтийского городского округа на своей официальной странице "ВКонтакте" .

"С пятницы на территории Балтийского городского округа введен запрет на посещение лесов, а лесные дороги в районе Павлово возьмут под охрану. Об этом сообщили по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), прошедшего в администрации муниципалитета. После детонации взрывоопасного предмета в лесном массиве недалеко от Павлово, при которой пострадали двое детей, эта территория будет обследована и разминирована", - говорится в сообщении.

По информации и.о. главы администрации округа Наталии Макеенковой, запрет на посещение лесов в округе продлится минимум до тех пор, пока саперы полностью не обследуют территорию возле Павлово. По решению КЧС, охранники будут патрулировать въезды в леса, так что доступ отдыхающим туда будет закрыт. Муниципалитет размещает знаки, предупреждающие об опасности подрыва старых боеприпасов, сотрудники полиции будут регулярно патрулировать прибрежную зону и не допускать отдыхающих в опасное место.

В администрации также отметили, что разведение костров категорически запрещено вне специально оборудованных мест. На территории округа также продолжает действовать введенный в связи с коронавирусом режим повышенной готовности.