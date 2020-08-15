{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В День флага в Железноводске соберут огромный триколор из воздушных шаров

Флаг будет 5 м в длину и 3 м в высоту

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Огромный триколор из шаров площадью 15 кв. м установят на Курортном озере в Железноводске (Ставропольский край) в День Государственного флага России 22 августа, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Огромный триколор мы соберем у нас в городе в День флага из воздушных шаров. Размер флага составит 5 м в длину и 3 м в высоту. На создание триколора уйдет более 2 тыс. белых, красных и синих воздушных шаров, наполненных гелием", - сказал Моисеев. По его словам, воздушную конструкцию закрепят на плоту, который установят в центре Курортного озера.

Моисеев сообщил, что также в этот день в Железноводске состоится традиционное вручение паспортов юным жителям города, которые достигли четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, на центральной Феррум-площади будет организован патриотический концерт и танцевальный флешмоб.

День Государственного флага России отмечается 22 августа в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Власти Камчатки хотят пересмотреть регулирование туризма на особо охраняемых территориях
Врио губернатора Владимир Солодов отметил, что регион занимает первое место по площади заповедников и обладает уникальным составом животных, рыб и птиц
Читать полностью