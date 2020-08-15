В День флага в Железноводске соберут огромный триколор из воздушных шаров

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Огромный триколор из шаров площадью 15 кв. м установят на Курортном озере в Железноводске (Ставропольский край) в День Государственного флага России 22 августа, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Огромный триколор мы соберем у нас в городе в День флага из воздушных шаров. Размер флага составит 5 м в длину и 3 м в высоту. На создание триколора уйдет более 2 тыс. белых, красных и синих воздушных шаров, наполненных гелием", - сказал Моисеев. По его словам, воздушную конструкцию закрепят на плоту, который установят в центре Курортного озера.

Моисеев сообщил, что также в этот день в Железноводске состоится традиционное вручение паспортов юным жителям города, которые достигли четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, на центральной Феррум-площади будет организован патриотический концерт и танцевальный флешмоб.

День Государственного флага России отмечается 22 августа в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".