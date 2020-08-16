Участники форума "Машук" получат 35,5 млн рублей на реализацию своих проектов

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Грантовый фонд Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" для индивидуальных участников составит 35,5 млн рублей. Победители конкурса в рамках онлайн-форума смогут получить до 300 тыс. рублей на воплощение своих инициатив, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-центре "Машука".

"В этом году общий объем грантовых средств составляет 85,5 млн рублей. Среди физических лиц будет распределено 35,5 млн рублей, максимальный размер гранта - до 300 000 рублей. Среди некоммерческих организаций конкурс уже состоялся: впервые он проходил заочно. Объем грантовых средств, выделенных на конкурс среди НКО, составлял 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

В воскресенье впервые в истории форума начались онлайн-защиты проектов, подготовленных участниками форума. По итогам первой смены на грантовый конкурс представлено 242 проекта по девяти номинациям. Проекты оценивают 27 экспертов, отобранных Федеральным агентством по делам молодежи и имеющих успешный опыт проектной деятельности на территории СКФО и других регионов.

"Сюда вошли проекты по созданию волонтерских отрядов и добровольческих движений, организации школ обучения первой медицинской помощи, экологических и социальных акций <…> Проведение школ молодых лидеров, хакатонов, организация фондов развития регионального предпринимательства - все это запланировано машуковцам в их проектах", - уточняется в сообщении.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.