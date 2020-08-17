Хабиров заявил, что к столкновениям с полицией на Куштау привели недоработки властей

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров считает, что к акциям против разработки горы (шихана) Куштау, в результате которых произошли столкновения активистов и сотрудников правоохранительных органов, привели недоработки муниципальных и региональных властей.

Акции защитников башкирских шиханов проходят с начала августа. Ранее сообщалось, что 15 августа во время одной из них были задержаны 22 человека. По данным местных СМИ, во время столкновений с активистами пострадал сотрудник Росгвардии, однако в пресс-службе Росгвардии эту информацию опровергли.

"То, что произошло [на Куштау] на прошлой неделе, - это 100% наша с вами недоработка. Это недоработка моей администрации. Александр Геннадьевич [Сидякин, руководитель администрации главы Башкирии], обращаю ваше внимание, что надо смотреть, внимательно мнение людей изучать, более глубоко понимать, что у них в душе. Это безусловная недоработка блока промышленности, который должен более внимательно смотреть структуру, перспективы работы предприятия и заниматься этим предприятием", - сказал Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Глава республики отметил, что в произошедших столкновениях пострадали и защитники Куштау, и сотрудники органов внутренних дел, причем нападение на сотрудников правоохранительных органов станет поводом для "серьезного уголовного разбирательства".

По словам Хабирова, на защиту горы вышли "небогатые люди" из разных районов республики, которые не получают внимание властей. "С обществом нужно работать напрямую, а не из кабинетов", - подчеркнул глава региона. При этом он отметил, что столкновения активистов и сотрудников полиции недопустимы.

Заседание координационного совета при участии представителей защитников Куштау должно состояться в понедельник, провести его Хабиров поручил первому вице-премьеру Башкирии Андрею Назарову. В воскресенье глава региона посетил собравшихся на горе активистов. По итогам этого в пресс-службе проинформировали, что разработка шихана Башкирской содовой компанией (БСК) будет приостановлена.

Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявила об истощении к декабрю 2022 года ресурсов на разрабатываемом месторождении, отметив, что альтернативой является месторождение известняка Тратау. Однако там разработка ограничена статусом как памятника природы. Власти региона сообщили, что источником сырья для предприятия станет гора Куштау в Ишимбайском районе, которая не имеет особого статуса. Это решение вызвало протесты со стороны общественных активистов, желающих защитить башкирские шиханы - четыре одиночные горы, вытянутые вдоль реки Белой на 20 км. Они имеют палеонтологическую ценность и населены животными, занесенными в Красную книгу.