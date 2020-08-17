ГК "Титан" будет ежегодно выделять 100 млн рублей на ремонт дорог в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 17 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Титан" будет ежегодно направлять на ремонт дорог в Архангельской области 100 млн рублей. Как сообщил в понедельник в своем официальном Telegram-аккаунте врио главы региона Александр Цыбульский, соответствующий договор заключен между областью и группой компаний.

"Заключен договор с группой компаний "Титан", которая будет ежегодно инвестировать в дорожное строительство 100 млн рублей. На эти деньги будут приведены в порядок участок Карпогоры - Сосновка в Пинежском районе и Двинской - Белореченский в Верхнетоемском районе, а также обустроены придомовые территории в тех населенных пунктах, где будет проводиться ремонт", - написал Цыбульский.

В соответствии с соглашением, на ремонт и содержание региональных дорог дополнительно в течение пяти лет будет выделен 1 млрд рублей. Половина из них - средства холдинга, вторая - областного бюджета. Действие договора рассчитано до 2025 года.

Группа компаний "Титан" - один из крупнейших операторов лесосырья в России, холдинг создан в 1990 году. Группа компаний работает в семи районах Архангельской области, Республике Коми и Вологодской области. "Титан" - генеральный поставщик древесного сырья для Архангельского ЦБК.