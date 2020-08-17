Воинские захоронения на Ставрополье отремонтируют к октябрю

ПЯТИГОРСК, 17 августа. /ТАСС/. Ремонт и восстановление 20 воинских захоронений закончат на Ставрополье к октябрю 2020 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"33 братские и 24 индивидуальные могилы в 33 муниципальных образованиях края восстанавливают в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" и госпрограммы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры". На 37 воинских захоронениях работы уже завершены, остальные приведут в порядок в сентябре-октябре этого года", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.

Отмечается, что перечень воинских захоронений, требующих реконструкции, и объем необходимых работ формировался по заявкам органов местного самоуправления. Финансирование - почти 33 млн рублей - обеспечили краевой и федеральный бюджеты. Плюс - не менее 5% добавляют муниципалитеты.

"Большая работа проделана в Георгиевском городском округе. Братские могилы воинов, погибших в борьбе с фашизмом, отремонтировали в селе Новозаведенном и станице Урухской. В селе Обильном восстановили могилу летчика В.А. Фесенко. Полностью обновили могилу неизвестного солдата на горе Стрижамент, в этом году здесь также приведут в порядок памятник "Памяти советского летчика, погибшего в боях за Родину", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что братские могилы отремонтировали в городе Невинномысске, селе Киевка Апанасенковского района, селе Покойное Буденновского района, селе Крымгиреевка и поселке Новый Янкуль Андроповского района, ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа. Могилы неизвестного солдата привели в порядок в Куршавском сельсовете Андроповского района, в селе Кевсала Ипатовского городского округа, в Предгорном районе около поселка Горный.