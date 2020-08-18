В комплексе Джылы-Су в КБР сохраняется часть ограничений из-за пандемии

НАЛЬЧИК, 18 августа. /ТАСС/. Оздоровительный комплекс Джылы-Су у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии (КБР) продолжает работать с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В бассейнах запрещено купаться, а также проживать на прилегающей территории, сообщили во вторник в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

У подножия Эльбруса с северной стороны расположено урочище Джылы-Су с уникальными источниками (более десятка), которые раскиданы по урочищу в верхней части реки Малки на высоте 2380 метров над уровнем моря. Бьющий из-под земли нарзан обладает целительными свойствами, температура воды плюс 22-24 градуса. Горячие ванны принимают ради оздоравливающего эффекта при различных заболеваниях, люди верят в целительные свойства воды при патологии нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

"В настоящее время запрещено купание в бассейнах и проживание на прилегающей территории. Это связано с тем, что в сложившихся обстоятельствах невозможно выполнить рекомендации Роспотребнадзора по обеспечению безопасного отдыха, размеры бассейнов не позволяют соблюдать необходимую дистанцию между отдыхающими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предпринимаемые меры - единственный способ избежать нового распространения заболевания и не подвергать опасности здоровье гостей и жителей республики. "В текущем году ситуация с пандемией коронавирусной инфекции не дает предложить туристам оздоровление в полном объеме. Частичные ограничения по приему отдыхающих в местности Джылы-Су сохранятся до конца сезона", - отметили в ведомстве.

Любимое многими место отдыха Джылы-Су в Кабардино-Балкарии одним из первых открылось для посещения после длительного периода самоизоляции, территория открыта для экскурсий, ограничения касаются только оздоровительного направления. В настоящее время туристический поток значительно вырос, гости приезжают со всей страны, чтобы увидеть или взойти на самую высокую вершину Европы.