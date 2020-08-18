На ремонт детских здравниц в Краснодарском крае выделили около 200 млн рублей

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Детским лагерям и санаториям Краснодарского края на возмещение затрат на капремонт выделили из краевого бюджета 200 млн рублей. Кроме того, местные власти решили снизить до 0,01% ставку налога на имущество таких организаций, сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации.

Туристическая отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии, а в индустрии детского отдыха эксперты прогнозирую массовое закрытие оздоровительных лагерей из-за убытков от простоя.

"По решению губернатора из краевой казны выделено 200 млн рублей на ремонты детских здравниц. [Финансы] выделены на возмещение затрат на капитальный и текущий ремонт для подготовки к сезону. Будут учитываться работы, проведенные с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 [года]",- говорится в сообщении.

Уточняется, что эта и другие меры поддержки туротрасли предусмотрены планом по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики края. Кроме того, власти предусмотрели 30 млн в этом году на субсидии для приобретения оборудования для профилактики коронавируса детскими здравницами.

"Важное решение по детскому отдыху - снизить до 0,01% ставку налога на имущество организаций. В комплексе меры поддержки детского отдыха и оздоровления в новом плане оцениваются в сумму порядка полумиллиарда рублей", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася.

Кроме того, разработаны новые меры поддержки для туристической отрасли в целом. В частности, в 2021 году затраты субъектов МСП на содержание и ремонт объектов туристского показа будут субсидироваться краем. На эти цели направят 100 млн рублей. Еще одна мера поддержки заключается в возмещении части затрат по организации туристических событий. На проведение подобных мероприятий в 2021 году выделят 30 млн рублей.