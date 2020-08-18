Губернатор рассказал, как пройдут школьные линейки на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Родители учеников младших классов смогут присутствовать на торжественных школьных линейках в День знаний в Ставропольском крае. Проведение мероприятий разобьют в регионе на два этапа, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"1 сентября (торжественные линейки в День знаний - прим. ТАСС) будет - разделим на два этапа. С 1 по 4 класс с родителями, с 5 по 11 класс без родителей. На две линейки разобьем", - сказал он, отвечая на вопрос во время прямой трансляции на своей странице в Instagram.

Также Владимиров отметил, что все учебные учреждения региона в сентябре начнут образовательный процесс. "Вузы работают <…>, колледжи откроются, другие учебные заведения тоже откроются", - отметил Владимиров.

По данным правительства края, в регионе подготовлены различные модели организации дистанционного обучения на случай, если эпидемиологическая обстановка не позволит продолжить очное посещение учебных учреждений. К началу учебного года в регионе готовятся 1 787 образовательных организаций, в том числе школы, детские сады и учреждения дополнительного образования.