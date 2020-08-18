Делегация Ставрополья стала самой крупной на форуме "Машук"

СТАВРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Ставропольский край представил самую крупную делегацию участников на Северо-Кавказском молодежном онлайн-форуме "Машук" в 2020 году. В течение трех смен в мероприятии примут участие 750 представителей региона, сообщил во вторник начальник краевого управления по молодежной политике Егор Басович.

"Делегация Ставропольского края самая большая - 750 человек участвуют в форуме "Машук". <…> Форум уникальный, это самый большой онлайн-форум в стране, в 2020 году "Машук" принимает участников в Ставропольском крае 11 год подряд, далеко не каждый форум в стране смог быть так актуален, смог перестроиться в этом году", - сказал он перед началом онлайн-встречи представителей делегации с губернатором края Владимиром Владимировым.

Глава региона отметил, что форум объединяет весь Северный Кавказ. "Мне очень хочется, и мы все для этого сделаем, чтобы четвертая смена "Машука" прошла в очном режиме в городе Пятигорске. Мы покажем [образовательный центр] "Машук", который уже сегодня строится, это будет один из лучших в стране центров образования молодежи", - сказал во время встречи губернатор Владимиров.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.