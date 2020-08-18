В Ленобласти эковолонтеры приступили к работам в Линдуловской роще, основанной Петром I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Волонтеры экологических организаций со всей России приступили к работам в природном заказнике "Линдуловская роща". Работы пройдут на средства президентского гранта, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"В природном заказнике "Линдуловская роща" в Выборгском районе начал работу палаточный лагерь эковолонтеров. Областное отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП) приступило к реализации президентского гранта по обустройству инфраструктуры особо охраняемой природной территории и подготовке эковолонтеров. Участники лагеря - волонтеры со всей России, которых собрал вместе общественный проект по защите окружающей среды", - сообщили в пресс-службе.

Лагерь будет работать 10 дней. За это время волонтеры пройдут несколько мастер-классов по работе в особо охраняемых природных территориях. Во время работы лагеря областное отделение ВООП подготовит методические рекомендации, которые потом направят во все особо охраняемые природные территории России.

Ранее ТАСС сообщал, что сумма президентского гранта составила 2,65 млн рублей при общей стоимости проекта в 3,56 млн рублей. Его выиграл проект "Мой выбор - мой вклад! Система развития лидеров гражданского общества для сохранения и развития окружающей среды", созданный областным отделением ВООП.

Начало Линдуловской роще было положено в 1738 году, когда, согласно изданному ранее указу Петра I о выращивании корабельного леса для верфи в Кронштадте, в этом месте посеяли семена лиственницы, собранные вблизи Архангельска. Высадка новых деревьев повторялась несколько раз и продолжается до сих пор. В Линдуловской роще растут даурская и сибирская лиственницы, лиственница Сукачева, а также сосна, ель, кедр, пихта, дуб, ясень, ильм и ольха. Лиственницы достигают в высоту 40 м, диаметр ствола в среднем составляет 0,5 м, отдельные лиственницы в обхвате достигают 1 м.

В 1856 году в Линдуловской роще был установлен заповедный режим, она имеет статус особо охраняемой природной территории и служит опытно-учебным объектом для лесоводов. С 1990 года Линдуловская лиственная роща входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников". В роще запрещается ловить рыбу и охотиться, разводить костры, собирать грибы, ягоды, декоративные и лекарственные растения. Заказник можно посещать только организованными группами.