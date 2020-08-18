Одну из горных вершин в Северной Осетии назвали "Пиком географа"

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 августа. /ТАСС/. Безымянной горной вершине в Северной Осетии дали название "Пик географа" в честь празднования Дня географа. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ).

"Студенты и преподаватели факультета географии и геоэкологии СОГУ совершили восхождение на безымянную вершину Казбекско-Джимарайского массива (высота - 3266 м.). Цель - дать официальное название вершине - "Пик географа", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, СОГУ в этом году выиграл грант Русского географического общества (РГО) по разработке проекта создания Джимарай-Казбекского геопарка. Это единый геолого-культурный комплекс, раскрывающий все этапы геологической истории восточной части Центрального Кавказа и ее этнокультурного пространства. Реализация проекта на региональном уровне открывает возможность претендовать на вхождение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

"Северная Осетия остается стратегически важным приграничным регионом России с богатым природно-ресурсным потенциалом и культурным наследием. Это накладывает на нас повышенные обязательства по развитию географического образования и просвещения населения республики. Сегодня наши студенты также дошли до Сказского ледника. Это был учебно-познавательный поход", - цитирует пресс-служба ректора СОГУ, председатель северо-осетинского отделения РГО Алана Огоева.

В Северной Осетии отделение географического общества существует с марта 1972 года. Одна из его основных задач - объединить людей, неравнодушных к природе. Отделение базируется на факультете географии и геоэкологии СОГУ.

Россия впервые 18 августа отмечает День географа. В этот день в 1845 году было основано Русское географическое общество. Решение о создании профессионального праздника для людей, связанных с наукой о земле, принял президент России Владимир Путин в 2019 году.