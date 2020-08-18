В Пятигорске стобальниками по ЕГЭ стали 12 выпускников

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Число выпускников, получивших 100 баллов по единому государственному экзамену (ЕГЭ) в Пятигорске в 2020 году выросло в два раза по сравнению с 2019 годом - до 12 человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Двенадцать выпускников пятигорских школ получили наивысшую оценку (100 баллов) по результатам ЕГЭ-2020. Это вдвое больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семь человек получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, два - по обществознанию, по одному - на экзаменах по литературе, информатике и истории.

По данным пресс-службы, ЕГЭ в Пятигорске проходил на базе СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова, СОШ №5 им. А. М. Дубинного, СОШ №12 и СОШ №30. Для участия в ЕГЭ было зарегистрировано 900 выпускников 11-классов, а также 88 выпускников прошлых лет и обучающихся СПО.

"По итогам года документы об образовании получили 898 одиннадцатиклассников, в том числе 66 человек получили аттестат с отличием и медаль "За особые успехи в учении". Золотыми медалями Ставропольского края награждены 34 выпускника, серебряными - 24. Два человека не были допущены к прохождению государственной итоговой аттестации", - сказано в пресс-релизе.