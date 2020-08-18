В Калужской области выявили третий за неделю очаг африканской чумы свиней

ТАСС, 18 августа. Третий за последнюю неделю очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали в Калужской области. Вирус выявили в пробах материала от павших свиней из личного подсобного хозяйства в Спас-Деменском районе, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"В результате проведенного исследования проб материала от павших свиней, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве на территории хутора Новоалександровский Спас-Деменского района, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. Государственной ветеринарной службой оперативно приняты меры для локализации АЧС и предупреждения распространения африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Накануне вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в Мосальском и Барятинском районах Калужской области. Лабораторно подтвердили заражение свиней в крестьянско-фермерском и личном подсобном хозяйствах. В связи с регистрацией очагов статус Калужской области изменили на "неблагополучный регион" по АЧС.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и в почве. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.