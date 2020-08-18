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В Калужской области выявили третий за неделю очаг африканской чумы свиней

Статус области изменили на "неблагополучный регион" по АЧС

ТАСС, 18 августа. Третий за последнюю неделю очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали в Калужской области. Вирус выявили в пробах материала от павших свиней из личного подсобного хозяйства в Спас-Деменском районе, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"В результате проведенного исследования проб материала от павших свиней, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве на территории хутора Новоалександровский Спас-Деменского района, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. Государственной ветеринарной службой оперативно приняты меры для локализации АЧС и предупреждения распространения африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Накануне вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в Мосальском и Барятинском районах Калужской области. Лабораторно подтвердили заражение свиней в крестьянско-фермерском и личном подсобном хозяйствах. В связи с регистрацией очагов статус Калужской области изменили на "неблагополучный регион" по АЧС.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и в почве. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.

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РоссияКалужская область
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