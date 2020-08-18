Минспорта Чечни поможет трудоустроить возвращенную на воспитание из Москвы молодежь

ГРОЗНЫЙ, 18 августа. /ТАСС/. Министр по физической культуре и спорта Чечни Хамзат Кадыров поможет возвращенным из Москвы на воспитание молодым жителям региона в трудоустройстве и спортивном развитии. Об этом он написал на своей странице в Instagram по итогам встречи с молодыми людьми.

"Мы говорили о том, что в республике усилиями главы Чеченской Республики созданы прекрасные условия для реализации молодежи буквально во всех сферах. Я также заверил молодых людей, что со стороны Минспорта региона им будет оказана вся возможная поддержка - не только по линии спорта, но и - при необходимости - в трудоустройстве и других вопросах", - написал он.

Он выразил надежду, что состоявшаяся беседа поможет "вернуться на правильный путь" представителям чеченской молодежи, которые из-за неподобающего поведения в Москве были доставлены домой. "Итог состоявшегося серьезного разговора мы закрепили дружеским матчем в футбол", - добавил Кадыров.

Ранее власти Чечни вернули из Москвы на воспитание более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали в столице общественный порядок. Депутат Госдумы Адам Делимханов во время встречи с ними в Грозном отметил, что их направят на тяжелые работы.