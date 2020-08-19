Минкомсвязь сообщила, что стоимость интернета на Чукотке за последний год снизилась вдвое

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Стоимость одного гигабайта трафика мобильной связи (3G, LTE) и стационарного интернета в Чукотском автономного округе к августу 2020 года снизилась по сравнению с прошлым годом на 44%. Такой показатель соответствует целям нацпроекта "Цифровая экономика", сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

Для обеспечения снижения стоимости интернета ранее между Минкомсвязью и правительством Чукотского АО было заключено соглашение о софинансировании услуг операторов связи, предоставляющих доступ в интернет на территории региона, отметили в министерстве. В соответствии с соглашением, власти региона предоставляют субсидию за счет средств федерального и регионального бюджета на аренду спутниковых каналов связи четырем операторам - "Ростелекому", "Вымпелкому" (бренд "Билайн"), "Мегафону" и ООО "САТИС-М".

"Субсидирование будет проводиться в течение всего периода строительства подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь (ПВОЛС), которое завершится в 2022 году. На протяжении трех лет планируется ежегодное предоставление субсидии из федерального бюджета в размере 148,4 млн рублей, что позволит удерживать стоимость тарифов в пределах целевых показателей", - сказали в пресс-службе Минкомсвязи.

По словам замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, до сих пор в Чукотском АО спутниковая связь остается единственной доступной магистральной инфраструктурой связи, но строительство ПВОЛС обеспечит переход на высокоскоростные магистральные каналы связи пропускной способностью до 100 Гбит/с, что поможет сдерживать рост тарифов, установленных в регионе. "В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации для строительства морской части линии связи. Все мероприятия проходят в соответствии с утвержденным планом-графиком", - подтвердил он.

Дальневосточный федеральный округ входит в число приоритетных территорий России, в которых запланировано ускоренное цифровое развитие. Непосредственно на Чукотский АО приходится несколько проектов нацпрограммы "Цифровая экономика", где строительство ПВОЛС является самым крупным региональным проектом.

В ходе реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" все российские регионы будут обеспечены современными услугами связи. Согласно федеральному проекту, стоимость 1 Гб трафика на Чукотке в 2020 году должна подешеветь не менее чем на 40%.