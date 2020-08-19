В Сарове открыли памятник испытателям ядерного оружия

ТАСС, 19 августа. Открытие мемориального комплекса, посвященного испытателям отечественного ядерного оружия, прошло в среду в Сарове Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

"Над архитектурно-художественной идеей памятника работали скульпторы из Санкт-Петербурга. Стела высотой восемь метров из оплавленного неполированного гранита - аллегория меча, воткнутого в землю. Венчает стелу образ разрывающей камень энергии, который символизирует расщепление материи и одновременно сияющий небесный свет. На шести бронзовых барельефах изображены фигуры представителей основных профессий, без которых проведение испытаний невозможно, - ученого, конструктора, сборщика, дозиметриста, военного, экспериментатора", - говорится в сообщении.

Зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов, принявший участие в открытии памятника, отметил, что "испытатели - это тяжелая, опасная и нужная профессия". "Технологический цикл создания того или иного изделия очень длинный. Его начинают физики-теоретики, продолжают экспериментаторы, конструкторы, технологи, материаловеды. Но заканчивают этот цикл и дают дорогу в жизнь изделию именно испытатели. Сегодня мы отдаем дань уважения этой профессии", - приводятся в сообщении слова Борисова.

По словам генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, открытие памятника испытателям в Сарове прошло "буквально за несколько часов до старта мероприятий, посвященных 75-летию атомной промышленности".

Как отметили в пресс-службе администрации Сарова, мемориальный комплекс увековечил память всех испытателей, как погибших на службе Родине, так и рисковавших и рискующих жизнью при исполнении своего долга.