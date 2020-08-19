"Россети" инвестируют в энергосистему Ставрополья 2,3 млрд рублей до 2022 года

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" намерена инвестировать в развитие энергостистемы Ставропольского края 2,3 млрд рублей до 2022 года. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе губернатора края.

"Только на текущий год инвестиции компании в развитие электросетевого комплекса Ставрополья составили порядка 1,5 миллиарда рублей. Всего же в развитие электросетей края "Россети Северный Кавказ" планируют направить 2,3 миллиарда рублей до 2022 года", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора Владимира Владимирова с гендиректором компании Виталием Ивановым.

В число ключевых мероприятий инвестиционной программы входят строительство в регионе цифровой подстанции "Аэропрот". Этот объект позволит обеспечить надежное энергоснабжение развивающегося города Михайловска с населением более 95 тыс. человек. Также компания планирует провести модернизацию ряда крупных питающих центров, расположенных в регионе.

"Еще одной точкой совместного приложения усилий, по мнению главы региона, может быть участие региональной структуры "Россетей" в реализации программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда", направленной на стимулирование жилищного строительства. Программа предполагает господдержку при создании инженерной инфраструктуры в ходе комплексной застройки новых жилых кварталов", - уточняется в сообщении.

Ранее в пресс-службе компании журналистам сообщали, что в 2019 году инвестпрограмма "Россетей" на Ставрополье составляла 392 млн рублей. За один год вложения в энергетику края были увеличены в несколько раз.