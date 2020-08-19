В Петербурге открылась экотропа по болотной системе возрастом восемь тысяч лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Пешеходная экологическая тропа по болотной системе возрастом около восемь тысяч лет открылась в крупнейшем в Петербурге природном заказнике "Сестрорецкое болото". Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

"19 августа в природном заказнике "Сестрорецкое болото" открыли экотропу. Пешеходный экологический маршрут оборудовали тематическими стендами, деревянными настилами и смотровыми площадками. Длина маршрута составляет 3,5 километра. С маршрута можно увидеть разнообразные формы болот: низинное, переходное, верховое, каждое с характерным для него сообществом флоры и фауны", - сообщили в пресс-службе.

Новый экологический маршрут позволит посетителям познакомиться с уникальным природным и историческим наследием заказника. Кроме того, создание экотроп в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) позволяет снизить нагрузку на природные комплексы, что способствует их сохранению.

Первый экологический маршрут в Петербурге открыли 6 лет назад на территории памятника природы "Комаровский берег". Экотропы обустроили также на территории памятника природы "Дудергофские высоты" и государственного природного заказника "Западный Котлин".

Заказник "Сестрорецкое болото" - самая крупная особо охраняемая природная территория в Петербурге площадью 1 877 га. В него входит болотная система, возраст которой около 8 тысяч лет, освоение этих территорий началось примерно 3 тысячи лет назад. Единственным вмешательством человека в природный комплекс считается затопление южной части болот в XVIII веке при заполнении водохранилища. В заказнике встречаются редкие и охраняемые виды растений и животных.

В Петербурге находятся 15 ООПТ регионального значения, расположенных в семи районах города. Их общая площадь составляет более 6 тысяч га (4 % от площади города).