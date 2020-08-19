В Новгородской области удалось решить проблему рубок под видом карьерных разработок

ПОСЕЛОК ХВОЙНАЯ /Новгородская область/, 19 августа. / ТАСС/. Сократить практически до нуля вырубку лесов под видом разработки карьеров, снизить количество и среднюю площадь лесных пожаров удалось в Новгородской области. Об этом в среду сообщил губернатор области Андрей Никитин на совещании с участием главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, находящегося в регионе с рабочей поездкой.

"Нам удалось существенно сократить, практически до нуля, вырубку леса под видом карьерных разработок. На сегодня это сделать крайне сложно. И этот механизм мы будем и дальше выстраивать, чтобы при любых инвестпроектах, которые у нас будут появляться по строительству автомобильных, железных дорог, у нас таких вопросов не возникало", - сообщил Никитин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день более половины древесины, которая заготавливается в Новгородской области, проходит контроль легальности происхождения. Для улучшения системы контроля за состоянием лесных угодий, осуществлением рубок будет и далее развиваться форма контроля с помощью беспилотных систем.

Коме того, в ходе совещания Никитин сообщил, что в регионе удалось добиться положительной динамики по борьбе с лесными пожарами. "Вот на сегодня у нас средняя площадь пожаров сократилось с 1,6 до 1,3 гектаров. При этом 15 из 16 пожаров, которые возникали, были ликвидированы в первые сутки", - заявил он.

По информации пресс-службы Рослесхоза, площадь лесных пожаров в Новгородской области в 2020 году снизилась в 2,4 раза и составила 21 га, а их количество уменьшилось в 2 раза - с начала года в регионе зафиксировано 16 лесных пожаров, тогда как в прошлом году - 30.

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко посетил Новгородскую область в среду. Он побывал в поселке Хвойная, посетил местное лесоперерабатывающее предприятие, техникум, встретился с представителями деревообрабатывающих предприятий региона. По итогам визита он отметил, что отношение региона к лесовосстановлению заслуживает высокой оценки.