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Дегтярев пообещал за год решить проблему дольщиков в Хабаровском крае

Губернатор региона считает, что проблемы с аварийным жильем и дольщиками являются первоочередными вопросами для края

ТАСС, 19 августа. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что на данный момент аварийное жилье и проблемы дольщиков являются первоочередными ключевыми вопросами для региона. Как сообщил он в эфире телеканала "Хабаровск", проблема с дольщиками решат за год.

"По дольщикам я оцениваю, что за год решим полностью этот вопрос, чтобы к нему вообще не возвращаться", - сказал врио губернатора.

По вопросам аварийного жилья, по словам Дегтярева, "ведется плотная работа с министерством строительства и ЖКХ". "Есть план и финансы будут, [аварийное жилье] будем однозначно расселять", добавил он.

Ранее врио губернатора поставил задачу решить вопрос с долго строящимися объектами в регионе, по его оценкам, на завершение их строительства понадобится около 22 млрд рублей. Всего в Хабаровском крае квартир ждут более 1,4 тыс. дольщиков. Регион работает над вводом в эксплуатацию проблемных домов: с 2018 года жилье смогли получить более 1,1 тыс. обманутых дольщиков.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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