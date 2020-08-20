В Благовещенске единственный мост через реку Зею перекроют для ремонта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 августа. /ТАСС/. Дорожники в ночь с 20 августа на 21 августа перекроют единственный мост через реку Зея в Благовещенске в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за повреждения единственного моста через Зею 26 апреля движение по нему грузового и пассажирского транспорта было приостановлено, 27 апреля был введен локальный режим ЧС. Этот мост соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока. 1 июня власти сообщали о завершении ремонтных работ, мониторинг состояния конструкции проводится регулярно.

"В ночь с 20 на 21 августа на благовещенском автодорожном мосту через реку Зея будет полностью ограничено движение. Для удобства автомобилистов сооружение перекроют в наименее востребованный промежуток времени - с 20:00 (14:00 мск) 20 августа до 6:00 (00:00 мск) 21 августа", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники заменят плиты перекрытия и восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Всего требуется провести аварийно-восстановительные работы на двух участках, выявленных в ходе регулярного мониторинга технического состояния моста.

"Движение будет открыто в 6:00 (00:00 мск) в пятницу. Его организуют в реверсивном режиме по одной полосе, регулировать движение будут экипажи ДПС. Вводить дополнительные ограничения по скорости движения и массе транспорта не предполагается", - добавили в мэрии.