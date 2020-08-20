Первенство Сахалинской области по спортивному туризму завершит туристский фестиваль

ТАСС, 20 августа. Первенство Сахалинской области по спортивному туризму среди ребят от 10 до 18 лет станет заключительным мероприятием фестиваля по данному виду спорта на севере островного региона. Соревнования пройдут 23 августа, в них примут участие более 80 человек, сообщила ТАСС председатель правления СРОО "Родная земля" Людмила Еременко.

"В субботу, 22 августа, состоятся мастер-классы, пробные прохождения дистанции <…> и мини-соревнования для людей разного возраста <…>, в которых могут принять участие семьи, люди старше 50 лет. В воскресенье на сопке "Здоровье" в Ногликах состоится Первенство Сахалинской области по спортивному туризму. Это будет заключительное мероприятие проекта "Сахалинский фестиваль спортивного пешеходного туризма", который реализуется на севере островной территории при поддержке Фонда президентских грантов", - сообщила Еременко и отметила, что все мероприятия направлены на популяризацию данного вида спорта.

По мнению руководителя СРОО "Родная земля", ландшафт северной части Сахалина хорошо подходит для занятий пешеходным спортивным туризмом, людям с разной степенью физической подготовки даже не придется выезжать далеко от населенных пунктов. "Многие сейчас боятся выезжать на природу, кого-то пугают медведи, кого-то клещи. Походы со школьниками организовать еще сложнее, а спортивный туризм в дисциплине "Дистанция пешеходная" доступен. Для детей такая активность на свежем воздухе станет альтернативой времяпровождению с гаджетами", - отметила Еременко.

По ее словам, сложность в развитии спортивного туризма на севере Сахалина является отсутствие достаточного количества туристских кадров - инструкторов, судей, тренеров, организаторов спортивного туризма которые могут заниматься со школьниками. В 2017 году при финансовой поддержке Фонда "Энергия" компании "Сахалин Энерджи", в сотрудничестве с Федерацией спортивного туризма России и местными властями 12 педагогов, живущих на севере региона, прошли обучение и получили квалификацию "Организатор молодежного (спортивного) туризма", сейчас именно они занимаются развитием данного направления. Недавно завершилось обучение волонтеров проекта по программе "Спортивный судья".

Общественная организация планирует развивать спортивный туризм в регионе и далее. "Необходимо приглашать на Сахалин специалистов из других регионов для совместного проведения мероприятий спортивного туризма и самим выезжать на туристские соревнования межрегионального и всероссийского уровней для повышения профессионального мастерства и категорийности", - отметила Еременко.

Фонд президентских грантов, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, начал работу в 2017 году. За это время финансирование получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.