Волгоградские депутаты поддержали инициативу главы региона об оздоровлении и развитии Дона

ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Депутаты думы Волгоградской области поддержали инициативу губернатора Андрея Бочарова по объединению усилий регионов, расположенных на реке Дон, для эффективного оздоровления и развития реки и подготовки программы для включения ее в нацпроект "Экология". Об этом сообщила в четверг пресс-служба облдумы.

Ранее замглавы Росрыболовства Василий Соколов назвал "мощнейшим минусом" отсутствие реки Дон в нацпроекте "Экология" по примеру программы "Оздоровление Волги".

"Депутаты приняли решение совместно с заксобранием Ростовской области обратиться к законодательным (представительным) органам власти субъектов РФ, по территории которых протекает Дон, с предложением разработать региональные программы по реабилитации реки Дон и Донского бассейна в целях создания и принятия на их основе комплексной федеральной государственной программы", - говорится в сообщении.

До 1 октября профильные министерства и комитеты региона при взаимодействии с депутатами должны представить промежуточный доклад о формировании региональной программы, а также представить предложения в проект комплексной федеральной программы по оздоровлению и развитию Донского бассейна и включению ее в нацпроект "Экология".

Решение вопросов оздоровления Донского бассейна затронет интересы порядка 30 млн человек, это жители Волгоградской и Ростовской областей, а также работа сельскохозяйственных и промышленных предприятий, объектов энергетики, рыболовства и судоходства.

Нацпроект "Экология" включает подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).