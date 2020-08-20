Интеллектуальный телепроект создадут в Северной Осетии в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Телевизионный проект создадут в Северной Осетии на средства президентского гранта в 2021 году, сообщила ТАСС президент клуба "Альбус" Жанна Бориева.

"До мая 2021 года мы будем реализовывать масштабный телевизионный проект по созданию 24 передач. Часть программ будет представлена в эфире как новости об интересных событиях в области интеллектуально-творческого развития молодежи в республике, научных достижений, открытий; а часть - как телеверсия игр "Брэйн-ринг", "Своя игра" и "Что? Где? Когда?", - сказала Бориева.

По ее словам, благодаря выигранному президентскому гранту, размер которого составил 2,8 млн рублей, уже закуплено оборудование для передвижной телестудии. Планируется объехать все районы республики, а также снимать сюжеты, передачи во Владикавказе. В проекте будут участвовать школьники, студенты и более взрослое население.

Сюжеты будут показывать еженедельно в течение часа в эфире национальной телекомпании "Осетия-Ирыстон", а также в течение пяти минут "Брейн-новости" на ГТРК "Алания". Для желающих научиться азам журналистики также будут созданы курсы. Участников научат писать информационные материалы, читать новости, а также монтировать сюжеты и создавать авторские программы. Школа молодого тележурналиста начнет работать с 1 сентября этого года.

"Два года подряд мы благодаря президентским грантам создавали условия для развития интеллектуальных клубов в районах. Помогали создавать их и за пределами республики. В этом году реализуем масштабный проект, в задачи которого входит популяризация знаний, мотивирование молодежи к чтению хорошей литературы. Участники проекта помимо знаний получат и навыки общения в команде во время телесьемки, мы поможем им грамотно говорить и выражать свои мысли, обдумав, так как на тебя смотрит вся республика", - пояснила Жанна Бориева.

Интеллектуальный клуб "Альбус" был создан во Владикавказе более 20 лет назад. Первыми играми стали "Интеллектуальный коктейль" и "Брэйн-ринг". В дальнейшем увеличилось количество проектов клуба, а также число участников.