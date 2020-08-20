Три старинных храма в арктических деревнях передадут нацпарку "Онежское Поморье"

АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. /ТАСС/. Три старинных деревянных храма в деревнях на побережье Белого моря, в том числе самый древний арктический храм, передадут в управление национального парка "Онежское Поморье". Соответствующее поручение правительству РФ подписал президент России Владимир Путин.

"Владимир Путин подписал поручение председателю правительства РФ [Михаилу Мишустину] о закреплении на праве оперативного управления за ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" объектов культурного наследия, расположенных вблизи границ национального парка "Онежское Поморье". Под управление парка должна перейти Никольская церковь конца XVI - начала XVII века в селе Пурнема, являющаяся имуществом государственной казны Российской Федерации. Еще два памятника - Церковь Рождества Христова XIX века в селе Пурнема и Церковь Рождества Богородицы XIX века в деревне Луда - должны быть переданы в федеральную собственность с последующим их закреплением за национальным парком", - сообщили в четверг в пресс-службе нацпарка,

Никольская церковь 1618 года - самый древний храм на всем арктическом побережье. Это уникальный образец деревянных церквей "восьмерик на четверике" с завершением - шатром с главкой и обнесенный с трех сторон галереей. Все три церкви нуждаются в реставрации.

На реставрацию и содержание памятников будет выделена ежегодная субсидия по государственной программе "Охрана окружающей среды" и финансирование в рамках госпрограммы "Развитие культуры". Ранее в этих храмах силами волонтеров при поддержке партнерских организаций нацпарк проводил противоаварийные и консервационные работы. "Сейчас идет процесс подготовки необходимых документов. И, если все сложится, то деревянные церкви в Онежском Поморье будут отреставрированы", - приводит пресс-служба слова директора Кенозерского нацпарка Елены Шатковской

Согласно поручению президента, национальный парк получит финансирование на строительство фондохранилища. Здание депозитария "Небесное Кенозерье" с открытым показом предметов музейного фонда должно быть введено в эксплуатацию в 2024 году. Фонд насчитывает свыше 12 тыс. предметов. Это произведения монументальной живописи и иконописи, масляной живописи, предметы графики, нумизматики и археологии, предметы декоративно-прикладного искусства, этнографии и быта XIX-начала XX вв., старопечатные книги, документы и многое другое.

Самой ценной частью музейного собрания Парка являются "небеса" - потолочные перекрытия деревянных храмов и часовен, расписанные на библейские сюжеты. Коллекция из 17 полных и пяти фрагментарных комплексов считается самой значительной и уникальной по своей иконографии в России.

О нацпарках

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО.