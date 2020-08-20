Арт-пространство, где будут проводиться фестивали, воркшопы, выставки, создадут в КБР

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Институт развития города Нальчика "Арт-зал "Платформа" работает над созданием первого в Кабардино-Балкарии арт-пространства, которое объединит музыкантов, художников, дизайнеров и ремесленников. В историческом центре Нальчика расположится музей под открытым небом, художественные мастерские, на территории будут проводиться фестивали, воркшопы и арт-ярмарки, рассказал ТАСС художник, арт-координатор института развития города "Платформа" Керим Аккизов.

Арт-пространством станет двор площадью более 500 кв. м на пешеходной части улицы Кабардинской, которая была открыта в 2017 году и стала популярной у местных жителей и гостей города. "Это давнишняя слепая зона исторического центра города, мы решили своими силами сделать первое креативное пространство в Нальчике, да и во всей республике. Мы его назвали арт-пространством "Периметр", - рассказал художник.

"Периметр", в частности, станет основной площадкой предстоящего фестиваля городской культуры "Летняя Платформа", в рамках которого с 21 по 23 августа планируются музыкальные выступления, образовательные лекции и стрит-арт акции. В Нальчике соберутся художники, арт-кураторы, музыканты и урбанисты для исследования тем городской идентичности и презентации независимого искусства разных жанров. Вход на все активности фестиваля бесплатный.

Как сообщила ТАСС директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова, подобный фестиваль проводится уже второй год подряд и, по ее словам, пользуется большой популярностью среди жителей и гостей республики. В "Платформе" рассчитывают, что этот двор станет постоянным местом проведения фестивалей, а также визитной карточкой исторического центра города - этим занимаются урбанисты, архитекторы и другие представители команды. "На территории нового арт-кластера будут проводиться не только фестивали "Платформы", но и выставки художников, фотографов, а если выставок нет, то можно будет прийти и послушать интересную лекцию", - пояснила она.

В арт-пространстве будет бесплатный Wi-Fi. Представители "Платформы" в настоящее время организуют локации в виде деревянных настилов, на которых можно будет разместиться и слушать музыку, лекторов. В институте развития города рассчитывают, что предстоящий фестиваль "Летняя Платформа" привлечет внимание к объекту. А после него работы над созданием арт-пространства не прекратятся. "Мы будем заниматься тем, чтобы завершить "Периметр" в том виде, в каком мы себе его представляем. Полностью закончить все работы планируем в сентябре ко Дню города", - подчеркнула Шухостанова.

Кроме того, предполагается, что в "Периметре" появятся сувенирные лавки, где будет представлена продукция с символикой города и республики. "Мы занимаемся развитием пешеходной части города и признаем, что сейчас там фактически нет никаких интересных мест, чтобы, например, турист мог остановиться хотя бы на 10 минут и посмотреть что-то интересное, необычное. Этот двор давно почти заброшен, он был завален мусором. И мы решили создать такую творческую арт-резиденцию, конечно, при поддержке администрации города и, в частности, мэра Нальчика", - пояснила собеседница агентства.

Границы жанров нет

Создать арт-пространство в Нальчике с целью объединения творческих кластеров, которые на данный момент разрознены, в организации планировали уже давно. В городе нет универсальной площадки, на которой могли бы проводиться воркшопы, арт-ярмарки, литературные, музыкальные и научные встречи.

"Эта территория должна будет объединить несколько понятий - галерея под открытом небом, стрит-арт-площадка. И в то же время здесь могут проходить концерты, камерные выступления, акустические, могут выступать стендаперы - границы жанров нет", - сказал Аккизов.

Что касается самого архитектурного проекта арт-двора, то здесь сочетается комфорт и практичность. За первое отвечает ландшафтный архитектор, который планирует высадить на территории растения - они не только будут создавать уютный зеленый уголок, но и сыграют роль живых изгородей. Что касается функциональности арт-пространства, то его планируют сделать максимально вместительным и эргономичным, при этом здесь будут и крытые зоны, и площадки под открытым небом.

Сейчас во дворе проводится первый этап работ по обустройству территории - работает группа художников и архитекторов. Аккизов вместе с командой в настоящее время готовит стены, как говорит он сам, "создавая настроение, чтобы появилось желание творить именно здесь".

"Здесь сейчас цветные формы - это такой отсыл к камню, который для нас, людей, живущих в горах, как некий внутренний культурный код. Мы рисуем не в виде натурального камня, а в виде ломаных геометрических форм, которые потом плавно превращаются, например, в птиц. Мне не хотелось конкретно задать направление, каждое цветовое пятно сможет наполниться изобразительным смыслом в дальнейшем. Мы оформляем стены двора с расчетом на то, чтобы в дальнейшем приглашенные стрит-артеры или художники могли оставлять свои росписи, арт-объекты на этой территории", - пояснил художник.

В институте развития города рассчитывают, что арт-пространство "Периметр" станет арт-резиденцией. По словам Аккизова, международная практика показывает, что работа становится более плодотворной, когда художники приезжают, знакомятся с городом и оставляют свои впечатления в виде их произведений.

"В республике немного ребят, которые занимаются стрит-артом, поскольку эта форма самовыражения, такой диалог с населением пока не очень популярен в КБР. Думаю, что у нас станет больше стрит-артеров. Мы взаимодействуем и с коллегами из регионов Северного Кавказа, будем приглашать их для совместных мероприятий и в будущем", - заключил собеседник агентства.