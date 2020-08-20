На Ставрополье улучшат систему хранения плодовой продукции

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 20 августа. / ТАСС/. Господдержка в части хранения плодовой продукции будет улучшена. Об этом сообщила руководитель Центра отраслевой экономики, Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов России (НИФИ Минфина России) Инна Рыкова.

"Мер господдержки на первой стадии производства - достаточно, а на стадии хранения, сохранения, удержания до высокой цены не совсем. Мы считаем, что здесь кроме самих плодовохранилищ надо посмотреть, об изменении предельных размеров, о ранжировании разных классов хранилищ. Это будет проработано отраслью и будет представлено в Минсельхозе. Сказала Рыкова на выставке "PROяблоко2020", которая в четверг открылась на Ставрополье. Она отметила, что требуется также обновление и изменение механизма поддержки по сельхозтехнике и оборудованию.

Среди действующих мер господдержки отрасли руководитель центра назвала льготное кредитование, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, поддержку по обновлению парка сельхозтехники, гранты начинающим фермерам и возмещение затрат на уплату страховых премий.

По словам Рыковой, основные проблемы отрасли - это низкие темпы роста объемов производства и самообеспеченности населения страны, недостаточный уровень конкурентоспособности отечественной продукции с поставляемым импортом по более низким ценам, а также низкий уровень обновления парка сельхозтехники и оборудования.

Международная выставка-форум "PROяблоко2020" 20 августа начала работу в Минеральных Водах. Она собрала садоводов со всей страны, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли и государственные меры поддержки. Выставка и конгресс "PROяблоко2020" будут проходить до 22 августа.

Банковская поддержка

Банки считают садоводческое направление перспективным для кредитования и охотно финансируют проекты в этой отрасли. "Только нашим филиалом принято решений по более чем 6 млрд рублей инвестирования в сады на территории СКФО. Есть небольшие проекты на территории Ставропольского края, мы надеемся, что мы расширим здесь сотрудничество, и на территории КЧР, КБР, Северной Осетии. Наш филиал готов работать с каждой республикой, есть и готовые решения, и индивидуальные решения находим", - сказала директор Ставропольского филиала АО "Россельхозбанк" Зоя Тихомирова на выставке "PROяблоко2020".

Заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк" Ирина Ткаченко сообщила на выставке, что кредитная организация профинансировала более 700 гектаров закладки садов.

"За 2018-2019 года Сбербанк профинансировал больше 700 га закладки садов. Построил 78 тыс. тонн плодохранилищ мощностей. Сумма инвестпроектов составила около 10 млрд рублей. Сегодня накоплена экспертиза в том числе благодаря нашим клиентам, благодаря взаимодействию с научными институтами в этой области, она позволяет реализовывать проекты любого масштаба и сложности", - сказала Ткаченко.

По информации Тихомировой, садоводческая отрасль для банка является очень привлекательной. "Мы готовы вкладывать банковские средства в развитие этой отрасли по ряду причин. Во-первых, яблоки и яблоневые сады, к ним низкие требования по климату, они могут произрастать в разных регионах, на юге для них наилучшие условия. Нам понятна экономика, пришли новые технологии интенсивных садов, которые дают хороший урожай - до 50 тонн с гектара, это великолепно. А если еще яблоки сберегаются в плодохранилищах, холодильниках, то цены для них становятся еще более привлекательными для производителей", - сообщила директор филиала.

Она добавила, что значительная господдержка, которая существует в последнее время, позволила существенно сократить сроки окупаемости проектов и облегчает принятие решений о финансировании яблоневых садов.

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