В Железноводске строители обнаружили лестницу конца XIX века

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Строители при благоустройстве терренкуров (тропы для оздоровительных пешеходных прогулок) в Железноводске Ставропольского края раскопали старинную лестницу. Она вела к Архиерейской беседке, которой сейчас не существует. Эта лестница, построенная в конце XIX века, долгое время считалась утерянной, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Благоустройство терренкуров в центральной части Курортного парка находится в активной фазе. При расчистке очередного участка "Пушкинского" терренкура строители обнаружили часть разрушенной лестничной кладки, которая ведет к ныне утерянной Архиерейской беседке", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Отмечается, что много лет лестница считалась утерянной. Лишь один фрагмент, первая ступень исторической лестницы, датированная 1899 годом, много лет назад был уложен у входа в краеведческий музей Железноводска.

"Исторический отрезок лестницы мы восстановим и сохраним. Это замечательная находка свидетельствует о том, что наши терренкуры появились даже раньше, чем принято считать. Согласно фактам, первый в истории России горизонтальный терренкур (Лермонтовский) был построен именно у нас в 1900 году", - цитирует пресс-служба Моисеева.

По данным пресс-службы, терренкуры восстанавливают на средства, полученные от курортного сбора.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.