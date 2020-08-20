Лучший педагог Липецкой области получил 250 тыс. рублей и хрустального пеликана

ЛИПЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Лучший педагог Липецкой области по итогам регионального конкурса "Учитель года" получил 250 тыс. рублей и хрустальную статуэтку пеликана. Об этом сообщает в четверг пресс-служба региональной администрации.

Лучшим педагогом по итогам областного смотра стал учитель истории и обществознания из Усмани Дмитрий Демихов. "Мы очень рады, что каждый год липецкие педагоги показывают высокие результаты, развитие сферы образования всегда было и остается приоритетом в нашей работе", - сказал глава региона Игорь Артамонов, выступая на торжественной церемонии награждения. Он отметил, что теперь Демихову предстоит побороться за звание учителя года на всероссийском смотре.

Также в рамках мероприятия Артамонов вручил призы лучшим педагогам области в номинациях "Воспитатель года", "Учитель-дефектолог", "Сердце отдаю детям" и "Педагог-психолог". Он подчеркнул, что в регионе очень сильны педагогические традиции, а властям очень важно слышать мнение педагогов по актуальным вопросам развития системы образования.

"Мы будем обсуждать с учительским сообществом, что может сделать областная власть, чтобы уровень образования стал выше", - заверил Артамонов.