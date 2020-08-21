В Дагестане начнут обучать подростков из неблагополучных семей по стандартам WorldSkills

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. В Дагестане проект профессиональной подготовки по стандартам WorldSkills организуют в интернате для трудных подростков и детей, чьи родители лишены родительских прав, в новом учебном году. На первом этапе планируется начать обучение по компетенции "Технологии моды" в юниорской возрастной группе, в дальнейшем перечень компетенций будет расширен, рассказал ТАСС инициатор проекта, директор республиканского молодежного центра занятости "Успех" Минтруда Дагестана Тамерлан Буганов.

"Поскольку я являюсь руководителем регионального координационного центра движения WorldSkills и "Абилимпикс" в республике, мы хотим повернуть детей в сторону среднего специального образования и профессиональной ориентации, чтобы они могли на качественном уровне получить рабочие профессии. Мы провели встречу с директором МБОУ "Интернат-сирот" в Махачкале Маликом Гаджиевым и уполномоченным по правам ребенка при главе республики Мариной Ежовой, начав этот проект по компетенции "Технологии моды" (юниоры), чтобы девочки получили качественную профессиональную подготовку по мировым стандартам и, выходя из интерната, имели профессию", - рассказал Буганов.

По его словам, к реализации проекта удалось подключить меценатов, а интернат предоставил помещение, в котором теперь предстоит провести ремонт и оборудовать его по стандартам WorldSkills. "Уже заказали оборудование - швейные машины, оверлоки, раскроечные столы, манекены и так далее. Пока оборудуем от четырех до шести рабочих мест, но всего посменно смогут заниматься 20-30 человек", - пояснил собеседник агентства.

Одновременно прорабатывается возможность подготовки по еще одной компетенции WorldSkills - "Поварское дело". "Как только начнется учебный год, мы планируем провести опросы и тесты, чтобы определить предрасположенность детей к той или иной профессии. По итогам будем эти специальности развивать", - уточнил Буганов, добавив, что в перспективе планируется привлекать детей к участию в региональных чемпионатах "Молодые професcионалы" в юниорской возрастной группе (WorldSkills Russia Juniors).

Равные возможности для всех школьников

В прошлом году Тамерлан Буганов вместе с командой добровольцев организовали в Дагестане проект "Волонтеры знаний", призванный помочь школьникам из социально незащищенных семей получить качественное образования. Проект стал победителем Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" в номинации "Моя педагогическая инициатива".

"К сожалению, школьной подготовки не всегда оказывается достаточно, чтобы набрать высокие баллы на ЕГЭ и поступить в вуз, многие родители прибегают к помощи частных репетиторов, чьи услуги недешевы. Но не все семьи имеют такую возможность. Мы с командой решили обратиться к ведущим педагогам и преподавателям республики, в первую очередь к ректорам вузов, которые откликнулись и предоставили нам свои площадки, на базе которых мы смогли проводить с такими детьми занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Это, в частности, Дагестанский государственный педагогический университет (русский язык и литература), Дагестанский государственный медицинский университет (химия, биология), Дагестанский государственный университет народного хозяйства. Потом к проекту подключились и некоторые средние школы, предоставив свои площадки для подготовки детей. В частности, обществознание готовили на базе МБОУ Гимназия №13 г. Махачкалы", - рассказал Буганов.

Детей, нуждающихся в такой помощи, нашли через благотворительные фонды - всего в 2019 году удалось подготовить к сдаче экзаменов около 30 человек. Кроме того, "Волонтеры знаний" подключились к работе с детьми, возвращенным в Дагестан из Сирии и Ирака.

"У многих из них возникли пробелы в образовании - они на три-пять лет отстали от своих сверстников, их зачисляют в классы на несколько лет младше. Конечно, они ощущают дискомфорт, многие просто не хотят посещать занятия. Мы подключаем их к нашему проекту - стараемся как-то подтянуть их, чтобы они могли присоединиться к своим сверстникам, может быть, через год-два", - пояснил руководитель проекта.

В этом году продолжить проект в очном формате не позволила пандемия коронавируса - в это время Буганов по поручению министра труда и социального развития РД Изумруд Мугутдиновой организовал на базе республиканского молодежного центра занятости "Успех" колл-центр для оказания помощи нуждающимся. Сразу после того, как все ограничения в республике будут сняты, "Волонтеры знаний" рассчитывают возобновить работу в полном объеме.

Всероссийский опыт - в регион

По словам Буганова, участие в конкурсе "Моя страна-моя Россия", который с 2019 года проходит в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей", дало новый импульс для дальнейшего развития проекта. "Сейчас мы тоже продолжаем общаться (с организаторами и участниками конкурса - прим. ТАСС), у нас создана "Ассоциация выпускников", мы постоянно на связи с руководителем проекта Ларисой Пастуховой - регулярно получаем какие-то новые идеи, направления, форматы. Мы понимаем, что проекты, с которыми мы победили, должны продолжаться и развиваться, что нужно принимать новые вызовы и помогать людям, ставить новые задачи и решать их", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, в Дагестане по аналогии с "Ассоциацией выпускников" конкурса "Моя страна - моя Россия", учрежденной в 2016 году, решено создать ассоциацию выпускников движения WorldSkills в республике. "У нас прошло пять чемпионатов, и мы хотим, чтобы победители и призеры не просто оставались со своими медалями и грамотами, а могли себя проявить в дальнейшем. Сейчас их 438 человек, мы будет организовывать для них дополнительные тренинги с тем, чтобы создать в Дагестане банк высококвалифицированных рабочих кадров", - пояснил Буганов.

В этом году номинация "Моя педагогическая инициатива", которая проходит при поддержке Российской академии образования, стала второй по популярности у участников конкурса "Моя страна - моя Россия": по данным организаторов, на заочном этапе экспертами было рассмотрено более 10,6 тыс. проектов (16,91% от общего числа заявок на конкурс). С участием 281 эксперта для рассмотрения в финале было отобрано в 110 проектов, из них 11 - от авторов в младшей возрастной группе 14-17 лет.

Проекты в финале номинации "Моя педагогическая инициатива" в 2020 году посвящены процессу социального проектирования и обучения ему, созданию среды для инклюзивного образования и кружков для детей с ограниченными возможностями здоровья, разработке мобильных приложений и тренажеров, методикам преподавания финансовой грамотности и основ бизнеса, организации фестивалей образовательной направленности, просветительского туризма и краеведения, проектов IT и инженерной направленности.

"Эта номинация - своего рода гражданский индикатор того, как развивается педагогическая наука и практика, какие проблемы волнуют участников образовательного процесса. Показательно, что очень много проектов представлено сельским учителями, что особенно важно для Российской академии образования: конкурс формирует возможность важного диалога между нашими учеными и практиками с мест. И в нашем случае любая инициатива награждаема и поощряема", - пояснил ТАСС президент Российской академии образования Юрий Зинченко.