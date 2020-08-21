В Ингушетии снимают документально-художественный фильм про бой под Малгобеком в 1942 году

МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Документально-художественный фильм про оборону Малгобека в годы Великой Отечественной войны, которому впоследствии было присвоено звание Города воинской славы, снимают в Ингушетии на средства грантовой поддержки Росмолодежи. Об этом ТАСС рассказал автор и режиссер проекта, начальник отдела национальной политики и общественных связей постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ Магомед Барханоев.

"Съемочный процесс документально-художественного фильма "Малгобек: осень 42 года" проходит в рамках реализации гранта Росмолодежи, который я выиграл в конкурсе молодежных проектов СКФО среди НКО. Более 60-70 человек принимают участие в съемках, есть и профессиональные актеры, которых мы привлекли из Москвы, также в рамках проекта я на первом этапе провел обучение группы молодых людей, это были четыре семинара по таким специальностям, как режиссура, продюсерство, операторское искусство, монтаж и актерское мастерство. Стажеры тоже были привлечены к съемкам, а также и неравнодушные жители региона", - сказал Барханоев.

По его словам, главная цель проекта - сохранение истории, патриотическое воспитание молодежи, увековечивание памяти защитников Отечества. В съемочном процессе также впервые приняли участие сотрудники управления Росгвардии по региону.

"Победитель конкурса обратился в управление Росгвардии по Республике Ингушетия для организации взаимодействия по вопросам предстоящих съемок. Изучив материалы проекта, руководством территориального органа Росгвардии было принято решение оказать всестороннюю поддержку военно-патриотическому проекту в рамках своей компетенции. Для нас это первый опыт участия в таких проектах и, надеемся, что не последний", - сказал ТАСС помощник начальника управления Росгвардии по Ингушетии, капитан полиции Аслан Исмаилов.

Как уточнил автор проекта, при организации съемок фильма битвы за Малгобек им были проведены консультации с поисковиками из регионального поискового отряда "Патриот", содействие в реализации проекта оказали республиканские Минкультуры, Коммолодежи, музеи и сотрудники постпредства при президенте РФ. "Съемки мы проводим, где велись реальные бои в 1942 году, мы общались с сотрудниками поискового отряда, которые показали точки, где есть воронки, где были пулеметные расчеты и взрывы. Непосредственно съемочный процесс должен быть завершен нами на этой неделе", - добавил Барханоев.

Летом 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание Города воинской славы.