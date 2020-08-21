Захарова: форум "Машук" имеет потенциал для расширения до международного формата

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" может быть расширен до международного уровня, учитывая его потенциал, участников и обсуждаемые темы. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на онлайн-встрече с участниками форума.

"Мне кажется должен, - сказала она в ответ на вопрос участницы из Ставропольского края о возможности выведения "Машука" на международный уровень. - Есть, самое главное, потенциал, настоящий, хороший, основанный на том, что подключаются очень интересные люди, интересные темы. Думаю, что все возможности для этого есть".

При этом Захарова отметила, что необходимо дождаться стабилизации эпидемической ситуации в мире. "Главное, чтобы теперь мир вернулся к какой-то более традиционной для себя форме коммуникации, логистики, сообщению. Тогда не вижу никаких препятствий для этого. <…> Либо были придуманы, разработаны, внедрены новые правила, которые позволили бы представителям различных стран участвовать в форумах не так сложно, как это происходит в последние практически уже полгода. Можно это делать онлайн, для этого есть все технические возможности", - пояснила она.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.