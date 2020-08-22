Около 250 человек участвуют в карьерной мастерской на форуме "Машук"

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Карьерная мастерская начала работу на онлайн-форуме "Машук-2020", на которой около 250 участников смогут получить работу. Более 20 известных российских компаний готовы предоставить свыше 50 вакансий, сообщила в субботу пресс-служба форума.

"На протяжении шести дней 246 участников мастерской будут принимать участие в мастер-классах, решать и защищать кейсы, которые предоставят работодатели, а в заключительный день смогут посетить ярмарку вакансий и пройти собеседования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 20 региональных и федеральных работодателей предоставили на ярмарку свыше 50 вакансий. В 2020 году было принято решение выделить карьерную мастерскую в отдельное направление, так как в прошлом году было много участников, которые приехали не только, чтобы получить знания, но и для поиска работы.

"Крупными организациями, работающими в сферах туризма, IT, агропромышленности, медиа, было предоставлено более 20 кейсов - реальных задач, с которыми сталкивается бизнес в наши дни. У ребят есть возможность применить свои теоретические знания на практике", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, в начале карьерной мастерской участники форума посетят шесть мастер-классов, где смогут узнать о текущей ситуации на рынке труда, компетенциях, которые помогут соискателю найти хорошую работу, и о методах их развития.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.