На Клухорском перевале в Карачаево-Черкесии развернули флаг России и исполнили гимн страны

ЧЕРКЕССК, 22 августа. /ТАСС/. Участники организованного в честь Дня Государственного флага РФ восхождения на Клухорский перевал в Карачаево-Черкесии, развернули на перевале воинской славы российский флаг и исполнили гимн страны. Об этом сообщил ТАСС начальник Управления культуры Карачаевского городского округа Шамиль Хубиев.

"Это наше ежегодное восхождение в честь Дня Государственного флага России. Мы подготовили флаг размерами шесть на четыре и развернули там прямо на Клухорском перевале, на местах воинской славы. Сами исполняли государственный гимн Российской Федерация. Мероприятие состоялось по инициативе мэра Карачаевского городского округа Алика Динаева", - сказал Хубиев.

По его словам, в прошлом году Клухорскому перевалу был присвоен статус "Перевал воинской славы" и в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне участники установили на перевале мемориальную доску, провели облагораживание других расположенных там памятных знаков. В экспедиции приняли участие более 30 человек, в том числе представители администрации Карачаевского городского округа, министерства культуры региона, пограничного управления ФСБ, союза афганцев округа, Федерации альпинизма России, совета ветеранов округа, сотрудники Тебердинского заповедника.

"17 августа началась оборона перевалов Кавказа и в День флага мы рассказываем людям, ценой каких потерь отстаивали этот перевал. Взаимосвязь в том, что флаг - это государственная символика нашей страны и он гордо реет на перевале, чтобы было видно, где начинается территория РФ. Именно флаг нашего государства был сигналом о том, что война закончилась, поэтому мы проводим такую про параллель - этот флаг был развернут на том месте, куда врага не подпустили", - заключил собеседник агентства.

В честь Дня Государственного флага в Карачаево-Черкесии были организованы книжные выставки, конкурс рисунков на асфальте, вручение ленточек триколора, раздача шаров и поднятие флага на центральной площади Карачаевска. Вечером на стелле "Дружба народов" в Черкесске можно будет увидеть проекцию триколора.

22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".