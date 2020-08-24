Объем потребления газа без договоров в СКФО за три года составил почти 10 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Объем бездоговорного потребления газа в регионах Северного Кавказа с 2017 по 2019 год составил около 9,7 млрд рублей, наибольший объем потребления газа без заключенных договоров на его поставку зафиксирован в Дагестане, сообщил в понедельник на рабочем совещании по вопросу газификации регионов директор департамента Счетной палаты РФ Андрей Ткаченко.

"Проверка показала, что объем бездоговорного потребления в республиках СКФО в натуральном выражении с 2017 по 2019 год составил порядка 9,7 млрд кубометров, что в среднерыночных розничных ценах составляет не менее 47 млрд рублей. Наибольший объем бездоговорного потребления зафиксирован в Республике Дагестан", - сказал Ткаченко.

По его словам, по состоянию на 31 декабря 2019 года общий размер просроченной задолженности региональных газовых компаний перед "Межрегионгазом" составил 331,6 млрд рублей, за три года рост увеличился на 55 млрд рублей.

В конце февраля 2020 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании во Владикавказе отмечал, что сумма задолженности за энергоресурсы в регионах Северного Кавказа превысила 115 млрд рублей и продолжает расти. По его словам, в СКФО уделяется недостаточно внимания выявлению и пресечению преступных схем хищений денег в энергосбытовых компаниях.